28.02.2024 16:18 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова позбавляють приватний сектор аварійних дерев
Фахівці КП «Благоустрій м. Харкова» виконують заявки містян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, комунальники виконують заявки харків’ян, щодо усунення аварійних зелених насаджень у приватному секторі.
Звернення можна залишити за телефоном диспетчерської служби «1562». Потім спеціальна комісія, визначить, чи дійсно дерево є аварійним. Роботи з усунення аварійних зелених насаджень на території приватних домоволодінь підприємство не виконує, заявки приймаються виключно щодо прибудинкової території.
З початку лютого робітники підприємства опрацювали вже 35 заявок щодо знесення аварійних дерев і близько десяти - щодо омолоджувальної обрізки.
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