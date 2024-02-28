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28.02.2024  16:18   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова позбавляють приватний сектор аварійних дерев

Фахівці КП «Благоустрій м. Харкова» виконують заявки містян.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники виконують заявки харків’ян, щодо усунення аварійних зелених насаджень у приватному секторі.
 
Звернення можна залишити за телефоном диспетчерської служби «1562». Потім спеціальна комісія, визначить, чи дійсно дерево є аварійним. Роботи з усунення аварійних зелених насаджень на території приватних домоволодінь підприємство не виконує, заявки приймаються виключно щодо прибудинкової території. 
 
З початку лютого робітники підприємства опрацювали вже 35 заявок щодо знесення аварійних дерев і близько десяти - щодо омолоджувальної обрізки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у поточному році бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району успішно впоралися з 70 аваріями на трубопроводах холодного водопостачання.
 
Тэги:  комунальники, харків, дерева, благоустрій
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