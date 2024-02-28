28.02.2024 16:18 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова позбавляють приватний сектор аварійних дерев

Фахівці КП «Благоустрій м. Харкова» виконують заявки містян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , комунальники виконують заявки харків’ян, щодо усунення аварійних зелених насаджень у приватному секторі.

Звернення можна залишити за телефоном диспетчерської служби «1562». Потім спеціальна комісія, визначить, чи дійсно дерево є аварійним. Роботи з усунення аварійних зелених насаджень на території приватних домоволодінь підприємство не виконує, заявки приймаються виключно щодо прибудинкової території.

З початку лютого робітники підприємства опрацювали вже 35 заявок щодо знесення аварійних дерев і близько десяти - щодо омолоджувальної обрізки.