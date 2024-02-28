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28.02.2024  15:51   

Обстріл Харківщини: збільшилася кількість постраждалих

На Харковіщині тривають пошукові роботи.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині збільшілася кількість поранених через ворожий бомбовий удар. Наразі загалом пʼятеро поранених та двоє загиблих. 
 
Загиблі - 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік, деталі встановлюютьс
Поранені - 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. 
 
Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи. Всі служби працюють на місцях.
 
Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
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