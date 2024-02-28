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28.02.2024  13:44   Рита Парфенова

70 ремонтів на водогонах виконали в одному з районів Харкова

У поточному році бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району успішно впоралися з 70 аваріями на трубопроводах холодного водопостачання.

У Новобаварському районі ліквідували 70 аварій

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», крім цього, було упорядковано 85 оглядових колодязів та проведено капітальний ремонт 28 водорозбірних колонок.

Начальник районної служби водопровідних мереж, Євген Сальков, повідомив про значний обсяг виконаних робіт, зокрема, про серйозну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 400 мм на вулиці Академіка Богомольця. Ураховуючи важливість цього водовіду для багатьох мешканців району, було прийнято рішення не припиняти подачу води під час ремонту. Бригади під керівництвом Андрія Полєхіна оперативно виявили та відремонтували пошкодження.

Крім того, аварійники продовжили благоустрій території на вулиці Коростельській. Недавно тут вже проводилися роботи заміни технічно зношеної ділянки мережі завдовжки 120 метрів.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1400 мм у провулку Динамічному, 6 з 15:00 27 лютого до 09:00 29 лютого водопостачання абонентів частини Холодногірського району здійснюватиметься на зниженому тиску.
Тэги:  вода, харків
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