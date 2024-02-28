70 ремонтів на водогонах виконали в одному з районів Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», крім цього, було упорядковано 85 оглядових колодязів та проведено капітальний ремонт 28 водорозбірних колонок.

Начальник районної служби водопровідних мереж, Євген Сальков, повідомив про значний обсяг виконаних робіт, зокрема, про серйозну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 400 мм на вулиці Академіка Богомольця. Ураховуючи важливість цього водовіду для багатьох мешканців району, було прийнято рішення не припиняти подачу води під час ремонту. Бригади під керівництвом Андрія Полєхіна оперативно виявили та відремонтували пошкодження.

Крім того, аварійники продовжили благоустрій території на вулиці Коростельській. Недавно тут вже проводилися роботи заміни технічно зношеної ділянки мережі завдовжки 120 метрів.