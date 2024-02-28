28.02.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Куп'янського району

28 лютого близько 10:00 росіяни завдали удару по прикордонному селу Кіндрашівка Кіндрашівської громади Куп’янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В результаті обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір’ї. В ній також почалася пожежа на площі 30 кв.м.

На ліквідацію вогню залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння вже о 10:55. Жертв та постраждалих немає.

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