28.02.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами, передає РЕДПОСТ .



Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради



Так, за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України грамотою відзначено полковника, начальника штабу - заступника командира військової частини А4752 Олега Маслякова.

Крім того, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено заступника директора Департаменту організаційної роботи Ірину Єсичко та начальника виробничого підрозділу станції Харків-Пасажирський Михайла Макаренка. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди ювілею відзначено професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Галину Шабанову.

Також за активну громадянську позицію, зразкове виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття освіти та розвитку їхніх творчих здібностей грамотою нагороджено багатодітну матір Лілію Шандибіну.

З нагоди Міжнародного жіночого дня грамотами міськради нагородили молодшого сержанта, медсестру відділення функціональної діагностики Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Вікторію Антіпіну, старшого сержанта, начальника складу військової частини А0785 Юлію Бекетову, солдата, радіотелеграфіста інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А1361 Ганну Герасименко та ін.

За активну громадянську позицію, надання допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану в Україні грамотами також нагородили низку волонтерів.

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