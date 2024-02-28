28.02.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії Харківської міськради, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю фінансування додаткових заходів у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської міської територіальної громади на 2018-2025 роки».

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на підвищення рівня безпеки в місті та надання допомоги військовим частинам на 47,5 млн грн, забезпечення безперебійного функціонування систем тепло- та водопостачання - на 32,9 млн грн, ремонт та реконструкцію трамвайних колій, контактних мереж, доріг - на 28,9 млн грн, відновлення житлового фонду - на 13,8 млн грн.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що двадцять четверта позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 лютого в дистанційному режимі.