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28.02.2024  12:57   Рита Парфенова

Закладник з Харкова отримав тюремний строк за спробу поширення психотропів

Прокурори довели вину ще одного закладника, який збирався збувати психотропи в Харкові.

Прокурори Харкова довели вину ще одного закладника, який збирався збувати психотропи в Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у листопаді минулого року 35-річний житель Харкова здійснив замовлення в онлайн-магазині, придбавши пакунок із психотропною речовиною PVP. Планувалося, що він розповсюджуватиме цей заборонений препарат по місту, розміщуючи його у різних місцях.

Однак спроба здійснити цей "бізнес-план" невдалася: під час обшуку, проведеного правоохоронцями 21 листопада 2023 року за адресою проживання зловмисника, зазначену речовину було вилучено.

Прокурори Харкова довели вину ще одного закладника, який збирався збувати психотропи в Харкові

Визнавши свою вину, обвинувачений зазнав судового розгляду. Київський районний суд м. Харкова засудив його за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, відповідно до статті 307 частини 2 Кримінального кодексу України. На обвинуваченого було накладено покарання у вигляді 6 років і 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі триває строк для подання апеляційного оскарження цього рішення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс рішення щодо чоловіка, якого звинувачували у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою подальшого збуту.
Тэги:  наркотики, харків
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