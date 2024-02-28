28.02.2024 12:57 Рита Парфенова

Закладник з Харкова отримав тюремний строк за спробу поширення психотропів

Прокурори довели вину ще одного закладника, який збирався збувати психотропи в Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у листопаді минулого року 35-річний житель Харкова здійснив замовлення в онлайн-магазині, придбавши пакунок із психотропною речовиною PVP. Планувалося, що він розповсюджуватиме цей заборонений препарат по місту, розміщуючи його у різних місцях.



Однак спроба здійснити цей "бізнес-план" невдалася: під час обшуку, проведеного правоохоронцями 21 листопада 2023 року за адресою проживання зловмисника, зазначену речовину було вилучено.





Визнавши свою вину, обвинувачений зазнав судового розгляду. Київський районний суд м. Харкова засудив його за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, відповідно до статті 307 частини 2 Кримінального кодексу України. На обвинуваченого було накладено покарання у вигляді 6 років і 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна.



Наразі триває строк для подання апеляційного оскарження цього рішення.

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