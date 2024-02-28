Інцидент на блокпосту Харківщини: хто відповість за спробу провезти алкоголь до Куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, інцидент стався 29 січня цього року приблизно о 11:30, коли на одному з блокпостів у місті Куп'янськ поліцейські зупинили автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 51-річний, який прибув з Харкова.

Під час огляду вантажу у транспортному засобі правоохоронці виявили алкогольні напої, зокрема горілку, що є предметом заборони продажу в межах Куп'янської міської територіальної громади. Додатково, водій не мав при собі жодних документів на цей товар.

Після цього на місце прибув знайомий водія, 66-річний чоловік, який запропонував поліцейським "вирішити питання" на місці, заплативши 300 доларів. Однак правоохоронці відмовились від такої пропозиції і викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області, чоловіка було повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди згідно зі статтею 369 частини 1 Кримінального кодексу України.

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