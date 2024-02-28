28.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок

Ремонтні роботи на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський набирають обертів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Фахівці зазначають, що якщо погодні умови сприятимуть проведенню ремонтних робіт, то у другій половині березня аварійну ямковість на відрізку від Коротича до Валок буде повністю ліквідовано.

«Там, де покриття перебуває у найгіршому стані, верхній його шар повністю зрізають та вкладають нове суцільними ділянками. При цьому контроль якості робіт наші фахівці здійснюють за допомогою тепловізорів, що дозволяє відстежувати температуру асфальтобетону»,- йдеться у повідомленні.

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