28.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч
Шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок
Ремонтні роботи на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський набирають обертів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Фахівці зазначають, що якщо погодні умови сприятимуть
проведенню ремонтних робіт, то у другій половині березня аварійну ямковість на відрізку від Коротича до Валок буде повністю ліквідовано.
«Там, де покриття перебуває у найгіршому стані, верхній його шар повністю зрізають та вкладають нове суцільними ділянками. При цьому контроль якості робіт наші фахівці здійснюють за допомогою тепловізорів, що дозволяє відстежувати температуру асфальтобетону»,- йдеться у повідомленні.
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