    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок
28.02.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок

Ремонтні роботи на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський набирають обертів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Фахівці зазначають, що якщо погодні умови сприятимуть проведенню ремонтних робіт, то у другій половині березня аварійну ямковість на відрізку від Коротича до Валок буде повністю ліквідовано.
 
«Там, де покриття перебуває у найгіршому стані, верхній його шар повністю зрізають та вкладають нове суцільними ділянками. При цьому контроль якості робіт наші фахівці здійснюють за допомогою тепловізорів, що дозволяє відстежувати температуру асфальтобетону»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ремонтують дороги.
 
Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 Суспільство Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради 28.02 Влада Харківська міська рада внесла зміни до бюджету 28.02 Надзвичайні події Закладник з Харкова отримав тюремний строк за спробу поширення психотропів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 