28.02.2024 12:00 Віталій Хінєвіч
У частині житлового району Харкова воду подають зі зниженим тиском
Комунальники проводять ремонтні роботи у Холодногірському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Харківводоканал».
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт
на водоводі D=1400 мм у провулку Динамічному, 6 з 15:00 27 лютого до 09:00 29 лютого водопостачання абонентів Холодногірського району здійснюватиметься на зниженому тиску за адресами:
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вул. Велика Панасівська, 115, 193, 195, 224, 226, 228, 232, 232/1, 232/2, 252;
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вул. Велика Панасівська, 205 КП «ХТС».
Телефон для довідок: 15-33.
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