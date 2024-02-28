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28.02.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

У частині житлового району Харкова воду подають зі зниженим тиском

Комунальники проводять ремонтні роботи у Холодногірському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1400 мм у провулку Динамічному, 6 з 15:00 27 лютого до 09:00 29 лютого водопостачання абонентів Холодногірського району здійснюватиметься на зниженому тиску за адресами:
 
  • вул. Велика Панасівська, 115, 193, 195, 224, 226, 228, 232, 232/1, 232/2, 252; 
  • вул. Велика Панасівська, 205 КП «ХТС».
Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації.
 
Тэги:  жкг, харків
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