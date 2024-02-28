28.02.2024 08:57 Рита Парфенова
Ворог обстрілює Харківщину авіабомбами та з безпілотників: ситуація на ранок 28 лютого
Близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворожих сил.
Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Зокрема під ворожим вогнем
перебували населені пункти Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.
Також зафіксовані руйнування:
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27 лютого, близько 11:00, внаслідок обстрілу с. Світличне у Богодухівському районі загорівся цивільний автомобіль. Ворог використав безпілотний літальний апарат "Ланцет". На щастя, без постраждалих;
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о 11:33 того ж дня, внаслідок обстрілу БПЛА "Shahed" у м. Дергачі Харківського району, було пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан та ворота. Без постраждалих;
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близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Воронка від вибуху утворилася поблизу складських будівель приватного підприємства, що знаходиться за межами села. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає;
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о 21:00 того ж дня було здійснено обстріл м. Куп’янськ, в результаті чого пошкоджено вікна та дах приватного будинку. На щастя, інформація про постраждалих не надходила;
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28 лютого, о 05:20, внаслідок обстрілу у с. Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. На щастя, загиблих та травмованих немає.
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