В Ізюмі на Харківщині підірвався на міні чоловік

Нещасний випадок трапився у приватному володінні постраждалого.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 27 лютого о 15:00 на території приватного домоволодіння в місті Ізюм стався вибух невідомого вибухонебезпечного об'єкта, який призвів до поранення чоловіка.
Як стало відомо, під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна «пелюстка») підірвався 42-річний чоловік.
Із численними пораненнями потерпілого доставили до районної лікарні для надання медичної допомоги.
Усі обставини цього події з'ясовують правоохоронні органи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.
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