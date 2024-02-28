28.02.2024 08:35 Рита Парфенова

В Ізюмі на Харківщині підірвався на міні чоловік

Нещасний випадок трапився у приватному володінні постраждалого.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 27 лютого о 15:00 на території приватного домоволодіння в місті Ізюм стався вибух невідомого вибухонебезпечного об'єкта, який призвів до поранення чоловіка.

Як стало відомо, під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна «пелюстка») підірвався 42-річний чоловік.

Із численними пораненнями потерпілого доставили до районної лікарні для надання медичної допомоги.

Усі обставини цього події з'ясовують правоохоронні органи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.