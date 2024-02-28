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28.02.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова отримає позику від Європейського інвестиційного банку

КП «Харків-Сигнал» отримало згоду міськради на позику від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

 
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це дозволить покращити стан безпеки дорожнього руху на вулицях міста. За кошти позики будуть придбані, зокрема, відеокамери для створення автоматизованої системи регулювання дорожнього руху, сервери з системою безперебійного живлення.
 
Це дозволить регулювати затори на дорогах та сприятиме безпеці дорожнього руху загалом.
 
Для модернізації Диспетчерського центру моніторингу та контролю руху КП «Харків-Сигнал» отримає позику у розмірі 5,9 млн євро.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.
 
Тэги:  харків, позика
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