    
Главная Новини Харкова ЖКГ Що відбувається зі світлом та газом у населених пунктах Харківщини після обстрілів
29.02.2024  10:49   Рита Парфенова

Що відбувається зі світлом та газом у населених пунктах Харківщини після обстрілів

Фахівці відновили електропостачання в населених пунктах Харківської області.

Фото: Міненерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

Енергетики відновили електропостачання для 770 споживачів у прифронтових регіонах, які втратили доступ до електрики через бойові дії. Усього в області через бойові дії без електропостачання залишилося 15,6 тисяч точок обліку у 63 населених пунктах.

У місті Куп'янськ внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід низького тиску до багатоквартирного будинку, що призвело до відключення газопостачання для 27 абонентів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у поточному році бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району успішно впоралися з 70 аваріями на трубопроводах холодного водопостачання.

 

Тэги:  газ, відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 ЖКГ У трьох тисячах осель Харкова відновили газопостачання 20.02 ЖКГ На сайті Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція 18.02 ЖКГ Мешканці Харкова та області можуть сплатити за послугу онлайн: «Газмережі»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 