Що відбувається зі світлом та газом у населених пунктах Харківщини після обстрілів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

Енергетики відновили електропостачання для 770 споживачів у прифронтових регіонах, які втратили доступ до електрики через бойові дії. Усього в області через бойові дії без електропостачання залишилося 15,6 тисяч точок обліку у 63 населених пунктах.

У місті Куп'янськ внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід низького тиску до багатоквартирного будинку, що призвело до відключення газопостачання для 27 абонентів.

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