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29.02.2024  10:34   

Виставка картин про війну проходить у Харкові (фото)

В бібліотеці на Холодній горі проходить виставка картин про війну в Україні.

Харків, виставка

В Центральній бібліотеці ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Холодногірського району в межах арт-проєкту «Війни зловіщі тіні»  презентували персональну виставку живопису харківського художника, члена Національної спілки художників України Миколи Солом'яного, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Виставка діятиме по 26.03.2024 р за адресою провулок Пластичний, 8 (поряд з парком "Юність"). Вихідні: неділя, вівторок.
 
Приміщення бібліотеки обладнане укриттям.


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Тэги:  харків, виставка, війна, бібліотека
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