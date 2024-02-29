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29.02.2024  10:19   Рита Парфенова

Чоловік загинув під час великої пожежі на Харківщині

У селі Шестаково на Харківщині побутова пожежа забрала життя людини.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Шестаково Харківської області рятувальники отримали 28 лютого о 22:07.
 
На місце події були направлені рятувальники з 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час прибуття вогнеборці виявили, що горять домашні речі, перекриття та дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка.

О 22:55 пожежу локалізували, а о 00:10 вона була повністю ліквідована. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 42 рази виїзджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені ворогом.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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