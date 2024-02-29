Чоловік загинув під час великої пожежі на Харківщині

У селі Шестаково на Харківщині побутова пожежа забрала життя людини.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 42 рази виїзджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені ворогом.
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