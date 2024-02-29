Рятувальники Харківщини загасили п'ять пожеж, викликаних ворожими обстрілами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж: 3 пожежі зафіксовано у Куп’янському та 2 в Чугуївському районах області.

Близько 10:00 російські війська здійснили атаку на прикордонне село Кіндрашівка у Куп'янському районі. У результаті обстрілу було пошкоджено господарчу споруду на приватному подвір'ї, де спалахнула пожежа на площі 30 квадратних метрів. На гасіння вогню було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. Пожежу було ліквідовано о 10:55 без жертв та постраждалих.

О 13:52 російська авіація здійснила ще один удар керованими бомбами по центральній частині міста Куп'янська. Унаслідок цього були пошкоджені житлові та цивільні будівлі. За попередніми даними, загинули 2 людини, 5 отримали поранення. Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Для ліквідації наслідків бомбардувань було залучено 4 одиниці техніки та 22 рятувальників. Пожежу вдалося приборкати о 15:00.

Також внаслідок інших обстрілів виникли 2 пожежі на відкритій території у місті Вовчанську. Там горіла суха рослинність на площі понад 7 тисяч квадратних метрів. Також загорівся сінник на приватній ділянці в селі Григорівка Великобурлуцької громади. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Загалом протягом доби з 28 по 29 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 61 оперативний виїзд, з яких:

42 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – виїзди на перевірку після обстрілу;

3 – на допомогу населенню;

14 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини загинули, у тому числі 6-річна дівчинка, ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини.