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29.02.2024  08:32   Рита Парфенова

Окупанти вбивають мирне населення авіабомбами: ситуація на ранок 29 лютого

Чотири людини загинули, у тому числі 6-річна дівчинка, ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини.


28 лютого окупанти завдали КАБами удари по Куп'янську
Фото: Патрульна поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останніх 24 годин артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, у тому числі Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.

Також зафіксовані руйнування:

  • 28 лютого о 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Без постраждалих.
  • о 10:50 обстріляно с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
  • об 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила.
  • о 13:00 у м. Вовчанськ, зафіксовано ворожий обстріл території. Без руйнувань та постраждалих.
  • о 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.
  • о 13:52 повторний обстріл м. Куп’янська. Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає.
  • близько 16:25 ворожий обстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Повторний обстріл о 16:40. Пошкоджено 2 приватні будинки.
  • о 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.
  • о 19:15 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
  • 29 лютого о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 лютого 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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