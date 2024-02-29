29.02.2024 08:32 Рита Парфенова
Окупанти вбивають мирне населення авіабомбами: ситуація на ранок 29 лютого
Чотири людини загинули, у тому числі 6-річна дівчинка, ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини.
28 лютого окупанти завдали КАБами удари по Куп'янську
Фото: Патрульна поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА, протягом останніх 24 годин артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, у тому числі Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.
Також зафіксовані руйнування:
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28 лютого о 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Без постраждалих.
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о 10:50 обстріляно с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
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об 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила.
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о 13:00 у м. Вовчанськ, зафіксовано ворожий обстріл території. Без руйнувань та постраждалих.
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о 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.
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о 13:52 повторний обстріл м. Куп’янська. Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає.
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близько 16:25 ворожий обстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Повторний обстріл о 16:40. Пошкоджено 2 приватні будинки.
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о 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.
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о 19:15 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
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29 лютого о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 лютого 2024 року.
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