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14.03.2024  20:21   Дмитро Колонєй

Харківські учні змагатимуться на Всеукраїнському чемпіонаті «ЗНО BOT Challenge»

Харківських школярів запрошують взяти участь у підготовчому до НМТ заході.


Харківські учні змагатимуться на Всеукраїнському чемпіонаті «ЗНО BOT Challenge»
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківських школярів запрошують взяти участь у сьомому Всеукраїнському чемпіонаті «ЗНО BOT Challenge», який триватиме з 15 березня по 17 травня. 
 
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Змагання проводитимуться з трьох основних предметів НМТ у спеціально розроблених телеграм-ботах:
 
 
Для участі в чемпіонаті школярам необхідно буде розв'язати завдання, які надсилає бот, та збирати бали за правильні відповіді. Три учасники, які матимуть найбільший рейтинг, отримають iPad та інші цінні подарунки.  
 
Організатор - Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця за підтримки компанії «SoftServe».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що НМТ на Харківщині складатимуть майже 17 тисяч абітурієнтів.
 
Тэги:  нмт, чемпіонат, харків
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