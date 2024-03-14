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14.03.2024  20:43   Дмитро Колонєй

Окупанти бомбували три селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Липці, Борщова, Вільча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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