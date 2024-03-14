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14.03.2024  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо ванільні млинці на молоці

Пропонуємо зручний варіант смачного сніданку.

Як приготувати ванільні млинці на молоці
 
Як пише РЕДПОСТ, такі ванільні млинці відмінно поєднуються з варенням, сиром або фруктами.
 

Ванільні млинці на молоці

 

Продукти:

 
  • 2 склянки теплого молока,
  • 220 г борошна,
  • 2 яйця,
  • дрібка солі,
  • 3 ст. цукру,
  • ванілін на кінчику ножа,
  • 50 г вершкового масла,
  • 1 ст. рослинного масла.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Просіяти борошно.
  2. Збити яйця із сіллю, цукром та ваніліном.
  3. Додати тепле молоко, борошно і рослинне масло.
  4. Розігріти сковороду, змащену вершковим маслом.
  5. Обсмажити млинці на сковороді до золотистого кольору.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашню сирну каву.

 

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Тэги:  рецепт, млинці, молоко, олія
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