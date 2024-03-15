Прогноз погоди у Харкові на 15 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5–7° тепла.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.
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