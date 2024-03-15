15.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5–7° тепла.

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Народні прикмети

З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо.

Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа.

Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде.

А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо.

І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.