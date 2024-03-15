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15.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.  

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5–7° тепла.

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Народні прикмети

  • З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо.
  • Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа.
  • Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде.
  • А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо.
  • І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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