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13.03.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо голубці з пекінської капусти у духовці

Нетривіальний рецепт популярної страви.

Як приготувати голубці з пекінської капусти у духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, пекінська капуста набагато ніжніша за звичайну, так що з нею потрібно делікатно поводитися.
 

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Голубці з пекінської капусти у духовці

 

Продукти:

 
800 г м'ясного фаршу,
1 кг пекінської капусти,
1 яйце,
1 морква,
2 цибулини,
1 ст. сметани
1 ст. томатної пасти,
200 мл води
200 г рису,
спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Відварити рис до напівготовності
  2. Змішати його з фаршем, яйцем, спеціями та однією подрібненою цибулею.
  3. Розібрати пекінську капусту на листі,
  4. Зрізати товсті білі прожилки
  5. Загорнути фарш.
  6. Викласти голубці у форму для запікання.
  7. Натерти моркву
  8. Подрібнити другу цибулину
  9. Обсмажити їх до м'якості.
  10. Додати томатну пасту, сметану, спеції та воду.
  11. Довести підливу до кипіння
  12. Залити нею голубці
  13. Накрити фольгою.
  14. Запікати їх 40-45 хвилин у духовці при 180-200 градусах.

 

Тэги:  рецепт, голубці
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