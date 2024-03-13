13.03.2024 21:00 Дмитро Колонєй

У якому стані ситуація з нафтопродуктами у харківських річках

Представники Харківської ОВА взяли участь в засіданні Державної комісії ТЕБ та НС під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Як повідомляє РЕДПОСТ не було допущено витік небезпечних речовин у річку Сіверський Донець. Наразі усі показники в нормі. Водночас є позитивна динаміка зниження вмісту нафтопродуктів у річках Немишля, Харків, Лопань, Уди. Від ООН, Посольства Швейцарії, «Укргазвидобування» отримали 45 тисяч літрів сорбенту та 625 метрів бонових загороджень.

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На 14 локаціях встановили 261 метр бонових загороджень та застосували 4,3 тисячі літрів сорбенту.

Є ще 40 тисяч літрів сорбенту та 364 метри загороджень. Очищено ґрунт на 5 вулицях та відновлено 6,5 тисяч м. кв. дорожнього покриття. Силами міськради триває очищення території 35 приватних домоволодінь. Планується заміна ґрунту.

Триває моніторинг показників питної води. Лише на двох вулицях міста, безпосередньо на місці пожежі, відключені від централізованого водопостачання 4 колонки. Місцевим жителям організовано підвіз питної води.