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13.03.2024  19:44   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог атакував важливе для оборони Куп'янська селище

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Атакували важливе для оборони Куп'янська селище окупанти на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Стрілеча, Борисівка Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населеного пункта Табаївка Харківської області де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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