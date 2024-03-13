13.03.2024 19:44 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог атакував важливе для оборони Куп'янська селище

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Стрілеча, Борисівка Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населеного пункта Табаївка Харківської області де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.