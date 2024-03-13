13.03.2024 19:01 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поділився досвідом організації оборони Харкова на міжнародному «Конгресі стійкості - 2024»

Мер Харкова Ігор Терехов - єдиний серед очильників українських міст, хто взяв участь у міжнародному форумі.



Ігор Терехов поділився досвідом організації оборони Харкова на міжнародному «Конгресі стійкості - 2024»



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у міжнародному «Конгресі стійкості - 2024», який відбувся у Варшаві.

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Він поділився досвідом організації оборони міста за два роки повномасштабної війни. Ігор Терехов підкреслив, що Харків заздалегідь не був готовий до нападу РФ, втім, військовим вдалося не допустити захоплення міста, а владі - забезпечити мешканців усім необхідним.

«Головний висновок, який я можу зробити, - захисні споруди, лінії оборони мають бути готовими завчасно. Це значно сповільнює просування ворога. Крім цього, в місті мають бути максимально підготовлені укриття для цивільного населення. За наявності ППО можна вберегти й критичну інфраструктуру. Також треба диверсифікувати джерела надання комунальних послуг - це зменшить ризики виведення з ладу систем життєзабезпечення, якщо агресор їх пошкодить. На жаль, про всі ці речі ми знаємо не з чуток, а з реального досвіду, за який заплатили дуже високу ціну», - зазначив Ігор Терехов.