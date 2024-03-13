13.03.2024 18:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині керівник Балаклійського райсуду поїхав слугувати окупантам до Куп'янська

Суддю-прихильника загарбників на Харківщині відсторонили від здійснення правосуддя.

виїхав з Балаклії до окупованого м. Куп’янськ,

почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках.

добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».

надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ,

схиляв людей перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Суддя-зрадник втік на територію РФ, його оголошено у розшук. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Справу розглядає Червонозаводський районний суд м. Харкова.

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Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Балаклійського районного суду Харківської області. Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 13 березня 2024 року.

За принципової позиції прокуратури голову Балаклійського районного суду Харківської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть продавця сантехники, який «зливав» окупантам позиції українських захисників.