27.02.2024 16:16
На Харківщині звільнили з посади суддю, яка працювала на ворога, а потім втекла
Підтримувала окупантів, а потім втекла у Росію сіддя на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, прокуратура звільнює з посад суддів, які співпрацювали з ворогом. Наразі звільнена з посади голова Вовчанського районного суду Харківської області, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ:
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створила незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя»;
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провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів;
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повідомила, буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства;
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повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ;
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закликала підлеглих якнайшвидше його отримати;
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організувала s приміщенні суду пункт приймання документів для отримання російських паспортів.
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Київський районний суд м. Полтави.
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