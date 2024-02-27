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27.02.2024  16:16   

На Харківщині звільнили з посади суддю, яка працювала на ворога, а потім втекла

Підтримувала окупантів, а потім втекла у Росію сіддя на Харківщині

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  прокуратура звільнює з посад суддів, які співпрацювали з ворогом. Наразі звільнена з посади голова Вовчанського районного суду Харківської області, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ:
  • створила незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя»; 
  • провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів;
  • повідомила, буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства;
  • повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ;
  • закликала підлеглих якнайшвидше його отримати;
  • організувала s приміщенні суду пункт приймання документів для отримання російських паспортів.
 
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Київський районний суд м. Полтави.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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