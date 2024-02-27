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27.02.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять свій маршрут

Зміна маршруту трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії.


У Харкові деякі трамваї змінять свій маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на пл. Захисників України та вул. Молочній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений з 9:30 до 15:30 28 лютого.
 
На цей період трамваї курсуватимуть так:
 
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе –  розворотне коло «602-й м/р»;
 
у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона –  розворотне коло «Вул. Одеська»;
 
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –розворотне коло «Новожанове».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тролейбус №55 тимчасово змінить маршрут.
 
Тэги:  харків, трамваї
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