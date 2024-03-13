13.03.2024 18:00 Віталій Хінєвіч

Внаслідок обстрілу Вовчанська поранено чоловіка

Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову.

Ворог продовжує гатити по цивільним. Воєнні злочини росіян, особливо на прикордонних територіях області, вже стали щоденним жахом для місцевих. Поліція там на місці, слідчо-оперативні групи виїжджають на кожну таку атаку та на допомогу людям.

Ми працюємо та збираємо докази порушення ворогом законів та звичаїв війни»,- повідомив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села у Куп'янському районі.