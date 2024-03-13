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13.03.2024  18:00   Віталій Хінєвіч

Внаслідок обстрілу Вовчанська поранено чоловіка

Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову.
 
Ворог продовжує гатити по цивільним. Воєнні злочини росіян, особливо на прикордонних територіях області, вже стали щоденним жахом для місцевих. Поліція там на місці, слідчо-оперативні групи виїжджають на кожну таку атаку та на допомогу людям. 
 
Ми працюємо та збираємо докази порушення ворогом законів та звичаїв  війни»,- повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села у Куп'янському районі.

Тэги:  агрессия россии, харків
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