Внаслідок обстрілу Вовчанська поранено чоловіка

Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села у Куп'янському районі.
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Якщо використовувати м'яке почуття гумору, сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їхньою підтримкою.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
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