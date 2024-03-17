Під підозру у диверсійній діяльності потрапили десятки людей на Харківщині

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Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів і планів до справи, не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.

Прогноз погоди у Харкові на 17 березня Цього дня в Харкові очікується хмарна погода, яка триматиметься до вечора. Удень можливий дрібний дощ, але він закінчиться до настання вечора.