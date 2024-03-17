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17.03.2024  09:42   Дмитро Колонєй

Під підозру у диверсійній діяльності потрапили десятки людей на Харківщині

Упродовж доби до правоохоронців звернулося більше дев'яти сотен мешканців Харківщини.

Потрапили під підозру у диверсійній діяльності десятки людей на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 940 звернень  громадян за добу  оперативно опрацювали поліцейські. Більшість з них – щодо фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркоречовин та інші. 
 
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  • За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.
  • На блокпостах перевірено понад 3700 транспортних засобів.
  • Викрито двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
  • Сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян отримали травми. 
  • Викрито двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли близько 15 селищ Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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