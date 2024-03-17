17.03.2024 08:56

Вогнеборці врятували життя 11 мешканцям Харківщин

Оперативна інформація по Харківщині на 17 березня від ДСНС.



Вогнеборці врятували життя 11 мешканцям Харківщин



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 16 по 17 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

7 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині виникло 9 пожеж в екосистемах, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами. Вони зафіксовані о 16:14 у с. Липці Липецької громади та о 20:35 у с. Довгеньке Вільхуватської громади. У першому випадку площа пожежі склала 100 кв.м., у другому – ворог спалив 1 га української землі.

Решту пожеж спричинили самі українці, продовжуючи господарювати таким варварським способом, як випалювання сухостою.

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Під час ліквідації 2-х побутових пожеж рятувальники врятували життя 2-м людям, а внаслідок ще однієї 67-річний чоловік отримав отруєння чадним газом.

О 07:49 сталась пожежа у квартирі на 5-му поверсі житлової 5-типоверхівки на вул. Астрономічній у Харкові. Там у задимленій кімнаті вогнеборці відшукали і врятували господарку оселі, 1937 року народження. Також вони евакуювали ще 4-ро мешканців будинку. Причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електромережі.

О 21:02 стало відомо про загоряння сміття у підвалі житлового 5-типоверхового будинку у м. Балаклія на вул. Жовтневій. З нього надзвичайники дістали 34-річного чоловіка, врятувавши від задухи.

Також через власну необережність під час куріння 67-річний чоловік спричинив пожежу у своїй оселі, внаслідок якої ледь не загинув. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. Подія трапилась о 10:50 в с. Кругляківка Курилівської громади.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Близько 13:00 командир відділення-водій 18-ї Державної пожежно-рятувальної часини Харкова Віталій Сахарєв у вільний від несення служби час врятував свого 73-річного сусіда. Подія трапилась на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району Харківської області. Пенсіонер пішов рибалити на тонку кригу і провалився. Рятувальник дістався потопаючого і витяг його на берег з крижаної води.