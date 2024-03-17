17.03.2024 08:29 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли близько 15 селищ Харківщини

Оперативна інформація по Харківщині від ХОВА на 17 березня 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники обстрілювали з артилерії та мінометі близько 15 населених пунктів Харківщини:

Синьківка,

Іванівка,

Лук‘янці,

Берестове та ін.

Авіаудари ворог наносив по Стариці та Липцям.

16:14 с. Липці, Харківського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих.

20:35 с. Довгеньке Куп’янського району. Обстріл території. Без постраждалих.

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За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині розміновано 20,28 га території, знищено 382 вибухонебезпечні предмети.

За добу евакуйовано 5 дітей з родинами.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 101.