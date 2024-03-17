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17.03.2024  08:29   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли близько 15 селищ Харківщини

Оперативна інформація по Харківщині від ХОВА на 17 березня 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники обстрілювали з артилерії та мінометі близько 15 населених пунктів Харківщини:

  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Лук‘янці,
  • Берестове та ін.
 
 
Авіаудари ворог наносив по Стариці та Липцям. 
 
  • 16:14 с. Липці, Харківського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих. 
  • 20:35 с. Довгеньке Куп’янського району. Обстріл території. Без постраждалих.
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За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не проводив наступальних дій. 
 
 
Упродовж доби на Харківщині розміновано 20,28 га території, знищено 382 вибухонебезпечні предмети. 
 
За добу евакуйовано 5 дітей з родинами.
На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 101.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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