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17.03.2024  08:01   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог активізує диверсійну діяльність та зміцнює державний кордон

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. 
 
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 березня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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