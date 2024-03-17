17.03.2024 07:30 Рита Парфенова

17 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.

12 вересня 1992 року було створено Управління мобілізації та комплектування Головного штабу Збройних Сил України. Через рік, 14 вересня, це відомство було переформовано на Головне організаційно-мобілізаційне управління (ГОМУ).



Враховуючи вагомість мобілізаційних органів усіх рівнів, важливість мобілізаційної, організаційно-штатної, обліково-призовної роботи та комплектування військ особовим складом, а також планування матеріально-технічного забезпечення мобілізаційних заходів, міністр оборони України у серпні 2000 року видав наказ «Про заснування Дня мобіліза» , який спочатку відзначався 14 вересня А наказом Міністра оборони України від 26 вересня 2016 року №497 святкування було перенесено на 17 березня.

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17 березня – професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. В Україні його почали відзначати з 1995 року.



Сфера комунального господарства завжди була вагомою в житті суспільства. Сьогодні ЖКГ залишається однією з головних сфер, яка забезпечує комфортні умови життя тисячам людей. Це, насамперед, тепло світло, вода в будинках, школах, садочках, лікарнях, а ще – благоустрій і краса наших міст.



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17 березня відзначається День святого Патрика – національне ірландське свято, яке стало популярним у всьому світі.



День святого Патрика відзначається не так як релігійне свято, як свято Ірландії та ірландської культури взагалі. Цього дня зазвичай проводяться паради, на вулицях влаштовуються театралізовані вистави та танці, грає ірландська фолк-музика, люди відвідують паби.



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Щорічно у п'ятницю другого повного тижня березня відзначається День сну. Виняток становив лише перший День, який відзначався 14 березня 2008 року.



У Всесвітній день сну активізується соціальна реклама, влаштовуються конференції та симпозіуми, присвячені проблемам сну та впливу розладів, пов'язаних з його порушенням, на здоров'я людини та суспільство загалом. Збалансоване харчування, правильна організація режиму дня, достатньо часу для сну – необхідні умови для збереження фізичного та психічного здоров'я на довгі роки.



У середньому кожна людина проводить уві сні третину свого життя. Під час сну у нас спостерігається мінімальний рівень мозкової активності та знижені реакції.



Доведено, що тривалі періоди «недосипу» негативно позначаються на якості життя: зникає почуття гумору, з'являється дратівливість, замкнутість, зацикленість на тих самих проблемах. Втрата лише 4 годин сну знижує реакцію на 45%. Погіршується пам'ять, можливе загострення різноманітних захворювань.



Медики називають поганий сон ступенем до майбутніх інсультів, інфарктів, гіпертонії та інших серйозних захворювань. У той же час нормальний сон – один із дієвих способів профілактики серцево-судинних та багатьох інших захворювань, ожиріння. Фахівці стверджують, що недосипання не лише знижує працездатність, а й призводить до нервових розладів. Сон допомагає мозку позбутися всього зайвого, «зчищаючи» з нейронних сполук непотрібні білки.



Для того щоб висипатися, достатньо дотримуватись кількох простих правил. Намагайтеся не накопичувати періоди «недосипу». Не варто приймати перед сном алкоголь і продукти кофеїну - вони негативно впливають на нервову систему. Відомо, що шкодить якості сну і те, якщо ви лягаєте спати голодним або, навпаки, щільно поївши. Після вечері та до сну має пройти близько 4-ї години. Проте, спати багато – не менш шкідливо, ніж недосипати.



На думку вчених, ідеальна тривалість сну дорослої людини становить 7-8 годин на добу. Деякі фахівці вважають, що жінкам потрібна додаткова година сну, тому що вони емоційніші. Дітям для нормальної роботи організму необхідно спати не менше ніж 10 годин на добу. Повноцінний сон може знизити у них прояви синдрому дефіциту уваги та гіперактивності та покращити поведінку.

Також цього дня

У 1816 році з англійського порту Ньюхейвен вийшов пароплав «Еліза», який став першим пароплавом, який перетнув Ла-Манш.



1834 – народився Готтліб Даймлер, німецький інженер, творець першого мотоцикла.



1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.



1845 – винайдені перші гумові стрічки (гумки для грошей).



1872 - за постановою Думи від 17 березня 1872 під будівництво будівель для Харківського Технологічного інституту (ХПІ) придбано земельну ділянку. «Покупку цю треба визнати надзвичайно щасливою: ділянка знаходиться на околиці міста, у найздоровішій нагірній частині її і містить кілька десятин. На ньому чудово розмістилося ціле, так би мовити, учбове містечко і незважаючи на це в розпорядженні інституту є тепер, крім парку, ще ціле широке поле для сільськогосподарських дослідів».



1899 – опублікована класична неаполітанська пісня «O Sole Mio!».



1932 – Фінляндія замовила 875 тисяч пляшок спиртного на знак пом'якшення «сухого закону». «Сухий закон» набрав чинності 1 червня 1919 року. Використання алкоголю допускалося лише з лікувальних, наукових та технічних цілях.



1941 – у Вашингтоні відкрито Національну художню галерею.



1950 – штучним шляхом одержано новий радіоактивний хімічний елемент – Каліфорній.



1951 – народився Курт Рассел, американський актор («Танго і Кеш», «Зоряна брама», «Втеча з Лос-Анджелеса», «3000 миль до Грейсленду», «Доказ смерті»).



1960 – у Японії вперше у продаж надійшли кольорові фломастери.



1969 – Голда Мейр вступила на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю, ставши першою жінкою в історії цієї країни, яка обіймала високу посаду. Також Голда Мейр побила віковий рекорд. Прем'єром вона стала у віці 70 років.



1992 – міністерство України реєструє «Українське Реєстрове Козацтво».



1992 – у космос запустили перший космічний екіпаж під маркою СНД, а не СРСР.



1995 – Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.



2000 – в Уганді близько тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» спалили себе у своїй церкві.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

за Юліанським календарем: Василь, В’ячеслав, Георгій, Герасим, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Уляна, Юліана, Яків.