17.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів і планів до справи, не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну краще не ходити в гості до тих, у кого квартира багатша чи більше. Навіть найвихованіші та найправильніші з Овнів у цей день не зможуть уникнути уколів банальної, але дуже гострої заздрості! Взагалі ж зірки схилятимуть Овна до того, щоб прикупити для дому щось потрібне, гарне і головне – щоб ні в кого зі знайомих такого не було! Ну а щодо інших справ, вони обіцяють йти добре.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця актуально пам'ятати, що зі словами треба бути обережнішими. Невгамовне прагнення прямоти, яке охоплюватиме Тельця в цей день, можливо, і гідне поваги, але можливо, вам все-таки не варто різати в очі оточуючим правду-матку? Як би потім не довелося пошкодувати про це. Та й помилитись легко.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Життя чекатиме від Близнюків рішучості та чіткості, а от самі Близнюки цих якостей у собі саме відчувати і не будуть. Принаймні всього цього їм сильно не вистачатиме. Необхідність приймати в цей день будь-які рішення дратуватиме і пригнічуватиме Близнюків. Тому краще не будуйте жодних серйозних планів і, по можливості, відкладіть справи на потім.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може цілком серйозно захопитися деякими фантастичними ідеями і планами. Дещо з цих задумів, можливо, виявиться цікавим. Але в цілому Раку дуже не заважає бути трохи реалістичнішим. Не надто захоплюйтеся фантазіями, а тим більше складними схемами. Виберіть щось простіше, і буде вам щастя!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід все добре обдумати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки – поставити на перший план ті проекти, де шанси досягти успіху максимальні. Цим справам Леву і треба присвятити день. Головне, не ускладнювати ситуацію: секрет вашого успіху – у рішучості та простоті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має непогану можливість реалізувати якісь зі своїх екстравагантних задумів. Ну, а якщо таких задумів у Діви немає, саме час їх мати з тим, щоб спробувати швиденько втілити в життя. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх у таких справах набагато більше, ніж звичайно!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо з самого ранку з вух Терезів почне йти пара, не лякайтеся - це від надлишку енергії. Активність Терезів у цей день буде така висока, що вони зможуть якщо і не згорнути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. У Терезів на весь зріст прокинеться ще одна непотрібна якість: рішучість у думках і вчинках. А ось тактовність цього дня, навпаки, міцно засне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Обставини щоразу підганятимуть і поспішають Скорпіона. Весь день обіцяє пройти у різноманітних турботах та турботах. Втім, здебільшого клопіт обіцяє бути позитивним, і зусилля Скорпіона не пропадуть марно. А ось щодо того, щоб розслабитися та зайнятися собою – такий шанс Скорпіону випаде лише ближче до вечора.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ніщо не виходитиме у Стрільця краще, ніж питання, пов'язані з організацією та плануванням. Плани, складені цього дня, відрізнятимуться простотою та ефективністю. Жодна деталь не вислизне від уваги Стрільця! Єдине, чого йому слід уникати, то це зайвої прискіпливості. Навіть невелика недбалість може викликати у Стрільця якщо і не бурю, то як мінімум бажання побурчати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг страждатиме не так від нестачі дипломатичності, як від повної її відсутності. У його судженнях постійно прослизатиме нещадна різкість. І неважливо, що критичну думку Козерога буде обґрунтовано, а слова переконливі. Про самолюбство оточуючих забувати таки теж не варто, інакше день може пройти в нескінченних (і абсолютно безглуздих) конфліктах.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Найкраще Водолію взятися за домашні справи, що давно назріли, які відкладалися до кращих часів. Вважайте, що ці «найкращі часи» вже настали! Зірки схиляють Водолія діяти швидко, чітко та ефективно. Можна, наприклад, взятися за ремонт, що нескінченно відкладається, або хоча б зробити в квартирі давно намічену перестановку.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть знайти безліч застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день вдаватимуться їм значно легше за звичайне, а знайдені рішення – відрізнятимуться дотепністю, простотою та ефективністю. А ось у спілкуванні з оточуючими Рибам не завадить стежити за своєю мовою, оскільки наслідки їх дотепних зауважень можуть завдати неприємностей не тільки оточуючим, а й їм самим.