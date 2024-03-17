17.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 березня

Цього дня в Харкові очікується хмарна погода, яка триматиметься до вечора. Удень можливий дрібний дощ, але він закінчиться до настання вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 0–5° тепла, вдень 6–11° тепла..

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Народні прикмети

З цього дня починають прилітати граки з теплих країв: "Грак на горі – так і весна у дворі".

Якщо грак прилетів, то через місяць сніг зійде.

Якщо грак підіймає хворостину з землі, це означає сонячне літо.

Якщо граки кричать, це попередження про погіршення погоди (ймовірно, дощ).

Той, хто першим зустріне граків вранці, обіцяється багатим та щасливим.

Ясна, сонячна погода в цей день передбачає багатий урожай ягід улітку.

Також рекомендується зайнятися генеральним прибиранням, щоб вимести з дому все негативне.