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17.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 березня

Цього дня в Харкові очікується хмарна погода, яка триматиметься до вечора. Удень можливий дрібний дощ, але він закінчиться до настання вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 0–5° тепла, вдень 6–11° тепла..

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Народні прикмети

  • З цього дня починають прилітати граки з теплих країв: "Грак на горі – так і весна у дворі".
  • Якщо грак прилетів, то через місяць сніг зійде.
  • Якщо грак підіймає хворостину з землі, це означає сонячне літо.
  • Якщо граки кричать, це попередження про погіршення погоди (ймовірно, дощ).
  • Той, хто першим зустріне граків вранці, обіцяється багатим та щасливим.
  • Ясна, сонячна погода в цей день передбачає багатий урожай ягід улітку.
  • Також рекомендується зайнятися генеральним прибиранням, щоб вимести з дому все негативне.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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