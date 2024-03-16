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16.03.2024  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо млинці з яйцем, шинкою та сиром

Швидкий рецепт із продуктів, які практично завжди є в холодильнику.

Як готувати млинці з яйцем, шинкою та сиром
 
 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо чудовий ситний сніданок або перекус на кожен день для всієї родини.
 

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Млинці з яйцем, шинкою та сиром

 

Продукти:

 

для тесту:

 
  • 3 яйця,
  • 500 мл молока
  • 250 г борошна,
  • 15 г цукру,
  • 25 г розтопленого вершкового масла,
  • 5 г солі.

Для начинки:

 

  • 200 г шинки,
  • 60 г твердого сиру,
  • 2 яйця,
  • 40 г майонезу,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Просіяти борошно.
  2. Віночком збити яйця із цукром та молоком.
  3. Додати борошно із сіллю
  4. Наприкінці втрутити олію.
  5. Залишити тісто на 5 хвилин
  6. Насмажити тонкі млинці.
  7. Відварити яйця для начинки
  8. Натерти яйця разом із сиром.
  9. Додати дрібно нарізану шинку
  10. Змішати всю начинку з майонезом
  11. Приправити начинку.
  12. Загорнути начинку у млинці.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пікантні котлети для бургерів.

 

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Тэги:  рецепт, млинці, молоко, олія, цукор, борошно, сир
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