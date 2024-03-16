16.03.2024 21:36 Дмитро Колонєй
Готуємо млинці з яйцем, шинкою та сиром
Швидкий рецепт із продуктів, які практично завжди є в холодильнику.
Як пише РЕДПОСТ
, пропонуємо чудовий ситний сніданок або перекус на кожен день для всієї родини.
Млинці з яйцем, шинкою та сиром
Продукти:
для тесту:
-
3 яйця,
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500 мл молока
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250 г борошна,
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15 г цукру,
-
25 г розтопленого вершкового масла,
-
5 г солі.
Для начинки:
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200 г шинки,
-
60 г твердого сиру,
-
2 яйця,
-
40 г майонезу,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування:
-
Просіяти борошно.
-
Віночком збити яйця із цукром та молоком.
-
Додати борошно із сіллю
-
Наприкінці втрутити олію.
-
Залишити тісто на 5 хвилин
-
Насмажити тонкі млинці.
-
Відварити яйця для начинки
-
Натерти яйця разом із сиром.
-
Додати дрібно нарізану шинку
-
Змішати всю начинку з майонезом
-
Приправити начинку.
-
Загорнути начинку у млинці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пікантні котлети для бургерів.
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