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16.03.2024  20:40   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Козача Лопань, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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