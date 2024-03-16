16.03.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Протягом доби з 15 по 16 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили 5 пожеж спричинені ворожими обстрілами у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах області.

Двічі вогнеборці Дергачівщіни гасили пожежі внаслідок обстрілів. В селі Козача Лопань горіла літня кухня на площі 50 кв.м. та газова труба площею 1 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

О 13:35 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння сухостою внаслідок влучання. Вогнеборці оперативно ліквідували наслідки пожежі о 14:13. Загальна площа склала 1 га.

О 20:27 ворожий снаряд влучив у господарчу споруду на приватному подвір’ї в с. Бугаївка Вовчанської громади. Там виникла пожежа на площі 30 кв.м. Протягом години рятувальники 38-го Державного пожежно-рятувального посту із с. Старий Салтів ліквідували вогонь. Постраждалих не має. Працювало 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Вдень ворог завдав удару по території медзакладу селища Золочів Харківської області. В результаті обстрілу сталися пожежі у двох будівлях: пункту екстреної медичної допомоги та недобудованого гуртожитку. Крім того, вогнем були охоплені 2 автомобілі екстреної медичної допомоги та 2 легковика. Загальна площа пожежі склала близько 250 кв.м. Також на території лікарні пошкоджено ще 4 будівлі. О 18:25 пожежу було ліквідовано.

Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 3 одиниці техніки ДСНС та 15 рятувальників. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Також за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 14 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 10 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях.

Загалом було здійснено 41 оперативний виїзд, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

10 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника.