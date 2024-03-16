На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
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