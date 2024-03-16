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16.03.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки удару «Іскандером» по Золочеву на Харківщині показали в прокуратурі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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