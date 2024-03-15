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15.03.2024  20:22   Рита Парфенова

Наслідки удару «Іскандером» по Золочеву на Харківщині показали в прокуратурі (фото)

Військовослужбовці зс рф вдарили по селищу Золочів, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру

ракетний удар по Золочеву
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 15 березня близько 16:20 збройні сили рф вдарили по селищу Золочів Богодухівського району. Влучання відбулось на територію місцевої лікарні, внаслідок чого пошкоджено одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги, будівля клубу, гаражі. Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок.
 
ракетний удар по Золочеву ракетний удар по Золочеву
 
Внаслідок ракетного удару постраждалих немає.
 
За попередніми даними, удар був завданий ракетою Іскандер-М.
 
ракетний удар по Золочеву
 
Прокурори та слідчі поліції  зібрали докази чергового воєнного злочину рф і задокументували наслідки.
 
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
ракетний удар по Золочеву
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція документує наслідки обстрілу селища Золочів у Харківський області.

золочів

золочів

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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