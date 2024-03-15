15.03.2024 20:22 Рита Парфенова
Наслідки удару «Іскандером» по Золочеву на Харківщині показали в прокуратурі (фото)
Військовослужбовці зс рф вдарили по селищу Золочів, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру
За даними слідства, 15 березня близько 16:20 збройні сили рф вдарили по селищу Золочів Богодухівського району. Влучання відбулось на територію місцевої лікарні, внаслідок чого пошкоджено одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги, будівля клубу, гаражі. Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок.
Внаслідок ракетного удару постраждалих немає.
За попередніми даними, удар був завданий ракетою Іскандер-М.
Прокурори та слідчі поліції зібрали докази чергового воєнного злочину рф і задокументували наслідки.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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писав, що поліція документує
наслідки обстрілу селища Золочів у Харківський області.
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