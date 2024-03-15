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15.03.2024  21:03   Рита Парфенова

Народні депутати обговорили в Харкові проблеми екології

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування на тему: «Ознайомлення з системою управління твердими побутовими відходами на досвіді міста Харкова» відбулося сьогодні, 15 березня, в Харкові.

виїзне засідання Комітету ВР України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, учасники засідання обговорили нинішній стан і проблеми переробки та утилізації відходів від руйнацій внаслідок збройної агресії рф на території Харкова та всього Харківського регіону.

Ігор Терехов зазначив, що місто потребує підтримки з держбюджету та від приватних інвесторів, щоб закінчити проєкт реконструкції Дергачівського полігону та впоратися з наслідками ворожого удару по нафтобазі в Немишлянському районі.

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«У місті пошкоджено понад 8,8 тис. будівель. І дуже багато потрібно вже зараз, попри воєнний час, розбирати і переробляти. Ми співпрацюємо з багатьма фірмами, в тому числі й японською «JICA», отримуємо від партнерів необхідну техніку. Але цього все одно недостатньо. Наприклад, візьмемо обстріл нафтобази. Сьогодні ми туди вже завозимо новий ґрунт замість забрудненого, відправляємо нафтопродукти на утилізацію, будуємо загороджувальні бони, використовуємо відповідні сорбенти. Такі заходи коштують дорого, але вони необхідні», - зазначив міський голова.

ігор терехов

Також протягом дня представники комітету ВР ознайомилися з проєктом Дергачівського полігону твердих побутових відходів, аналогів якому в Україні досі немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові реалізують проєкт з подовження третьої лінії метрополітену.

Тэги:  харків
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