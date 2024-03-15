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15.03.2024  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо пікантні котлети для бургерів

Як не крути, але головний секрет будь-якого правильного та смачного гамбургера – у котлетах.

Як приготувати пікантні котлети для бургерів
 
Як пише РЕДПОСТ, для цієї страви підійде будь-який змішаний фарш – наприклад свинина з яловичиною.
 

Пікантні котлети для бургерів

 

Продукти:

 
  • 600 г м'ясного фаршу,
  • 2 ст. соєвого соусу,
  • 1 ч. л. кисло-солодкого соусу,
  • 1 ч. л. гірчиці,
  • 1 ч. л. прованських трав,
  • часник,
  • коріандр,
  • спеції
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У фарш додати всі соуси, гірчицю, прованські трави, спеції та часник за смаком.
  2. Вимішати фарш
  3. Відбити до однорідності.
  4. Сформувати однакові тонкі котлети
  5. Відправити їх на 1:00 в холодильник.
  6. Обсмажити котлети на середньому вогні чи грилі по 4-5 хвилин із кожного боку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ванільні млинці на молоці
 

 

Тэги:  рецепт, котлети, бургер, м'ясо, гамбургер
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