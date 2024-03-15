15.03.2024 21:35 Дмитро Колонєй

Готуємо пікантні котлети для бургерів

Як не крути, але головний секрет будь-якого правильного та смачного гамбургера – у котлетах.

Як пише РЕДПОСТ , для цієї страви підійде будь-який змішаний фарш – наприклад свинина з яловичиною.

Пікантні котлети для бургерів

Продукти:

600 г м'ясного фаршу,

2 ст. соєвого соусу,

1 ч. л. кисло-солодкого соусу,

1 ч. л. гірчиці,

1 ч. л. прованських трав,

часник,

коріандр,

спеції

Покроковий рецепт приготування:

У фарш додати всі соуси, гірчицю, прованські трави, спеції та часник за смаком. Вимішати фарш Відбити до однорідності. Сформувати однакові тонкі котлети Відправити їх на 1:00 в холодильник. Обсмажити котлети на середньому вогні чи грилі по 4-5 хвилин із кожного боку.