15.03.2024 22:17 Рита Парфенова

У словацькому місті Кошице пройшли Дні Харкова

Дні Харкова пройшли 12-14 березня в місті-партнері Кошице (Словацька Республіка).





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, заходи провели в рамках словацько-українського проєкту «Міста в розширеному європейському просторі» за участю представників державних органів Словаччини та України, дипломатів, представників неурядових організацій, муніципалітетів, науково-технічних установ, бізнес-сектору та миротворчих організацій.

Зокрема, відбувся форум «Україна-Словаччина», в якому взяли участь представники офіційної делегації Харкова. В рамках заходу обговорювалися перспективи двосторонньої співпраці між країнами. Зокрема, йшлося про захист критичної інфраструктури під час війни, створення мережі партнерства між організаціями у Словаччині та Україні, підтримку гуманітарних ініціатив, обмін досвідом у галузях високих технологій - авіаційній та космічній промисловості.





Також було підписано Меморандум про співпрацю між Державним космічним агентством України та Словацьким агентством з розвитку інвестицій та торгівлі та Меморандум про заснування науково-дослідного центру «SPIRIT» між АТ «ФЕД» і факультетом машинобудування Технічного університету в Кошице.





Крім того, в рамках заходів пройшли воркшопи, під час яких обговорювався вплив зеленої енергетики та циркуляційної економіки, посилення ролі соціально відповідального бізнесу. Також у місті-партнері була організована виставка малюнків дітей з Харкова на тему: «Світ, у якому я хочу жити» за сприяння організації миротворців ООН.

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Як зазначила заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, реалізація цього словацько-українського проєкту та його позитивні результати у майбутньому дадуть Харкову можливість брати участь в інших грантових проєктах.