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16.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 березня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–3° тепла, вдень 6–8° тепла.

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Народні прикмети

  • У минулі часи помітили: яка середина березня – таке і літо.
  • Ворони купаються у снігу — до ясної погоди.
  • Приліт шпаків віщує багатий урожай зернових.
  • Гуси високо летять — до повноводдя, якщо низько — води буде мало.
  • З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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