Прогноз погоди у Харкові на 16 березня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 0–3° тепла, вдень 6–8° тепла.
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Спроби розібратися в собі та у своїх відносинах з оточуючими можуть не найкраще позначитися на настрої та самопочутті.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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