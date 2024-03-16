16.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 березня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–3° тепла, вдень 6–8° тепла.

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