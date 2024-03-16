16.03.2024 06:31 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Спроби розібратися в собі та у своїх відносинах з оточуючими можуть не найкраще позначитися на настрої та самопочутті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Необережна поведінка Овна може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. Насамперед причиною цього може бути зайва цікавість, необережне слово або недоречне почуття гумору, що прокинулося у Овна. Якщо сварки з оточуючими не входять до його поточних планів (а ці сварки можуть виявитися затяжними і глибокими), Овну доведеться стежити за своїми словами. Ну і звичайно пам'ятати про те, що чужі секрети потрібно зберігати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцеві ніщо так не протипоказано, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою діркою у бюджеті. Якщо ж Телець все ж таки ризикне вирушити по магазинах, то йому не заважає взяти з собою когось міцніше, щоб тримав його за руки перед прилавком. Натомість у Тельця здорово виходитиме заражати оточуючих своїми ідеями та планами.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки відчуватимуть явну нестачу ініціативності. Яких би цілей вони не ставили перед собою цього дня, до їх реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Близнюки не хочуть, щоб день минув марно, їм не варто покладатися на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому, тримаючись у його фарватері. І все влаштовується само собою.

Рак (22 червня – 23 липня)

Емоції Раку нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття цього дня цілком можуть запаморочити голову. І не тільки вам, а й ще комусь поруч із вами. Втім, що цінно, емоції Рака будуть пофарбовані головним чином у позитивні кольори, тому можна надто вже не обережити. Цього дня ви матимете можливість відірватися на повну.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева можливі незаплановані придбання та витрати. Втім, не треба цього боятися – зірки схиляють Лева підходити до питання фінансових витрат вдумливо та обачно. Тож сьогоднішні покупки навряд чи обернуться діркою у вашому бюджеті. А ось користі вони можуть принести чимало.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має сама стати ковалем свого щастя! І не лише свого. Навколишні самі тягнуться до неї, віддаючи ініціативу до її рук. Емоції Діви обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а її задуми та плани – цікавими. Взагалі, цей день вкрай сприятливий для нових знайомств та реалізації практично будь-яких задумів Діви.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів є всі шанси досягти бажаного - чого б вони не побажали! Ну а добившись, Терези вже не випустять це зі своїх чіпких рук. І не здумайте заважати Терезам – у досягненні мети вони не зупиняться ні перед чим і перейдуть через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Терезами легко: досить просто не вставати у них на шляху і не ставити палиці в їхні колеса.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону не заважає приймати рішення трохи швидше! День надасть йому чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Скорпіон буде схильний так довго зважувати і розмірковувати, що ці шанси можуть найприкрім випаруватися. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: надто багато думати шкідливо.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець як ніколи матиме шанс і настрій витратити свої гроші справді з толком. Можливо, йому доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годинників. Тим не менш, куплені речі будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій навряд чи втримається від спокуси купити в будинок якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. Довірливість Водолія до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки, досягаючи рівня абсолютної наївності та виснажуючи гаманець!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Єдине, що може завадити Рибам здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Більше того, неорганізованість Риб буде раз у раз плутати карти не тільки їм самим, а й оточуючим. Чи треба говорити, що дякую їм за це не скажуть? Саме тому Рибам краще не влазити в чужі справи, а спробувати навести лад у власних.