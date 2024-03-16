16.03.2024 07:30 Рита Парфенова

16 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.





Селфі - це хвороба нового покоління, що постійно розповсюджується. Культура селфі чи автопортретів убивала та вбиває життя багатьох людей. Таким чином, щоб усі знали про його негативні наслідки, було засновано та відзначається День без селфі. Всім рекомендуємо сказати «ні» селфі, щоб позбавитися цієї залежності в цей день.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Савина, а також священномученика Олександра.



У Савин день селяни оглядали вози, за потреби оновлювали оглоблі, колеса та ободи. За традицією впрягали коня в воз і проїжджали до околиці та назад до будинку. Вважалося, що такий шлях несе успіх у справах на літній період. Крім того, дивилися якесь колесо заскрипить. Якщо переднє ліве – треба чекати проблем зі здоров'ям, якщо переднє праве – гроші стануть, якщо заднє ліве – борги замучають, якщо заднє праве – удача сама в руки прийде.



Савин день був гарний для ворожіння. Одним із них було таке. Потрібно було витягнути з колоди карт усі трефи, перетасувати їх дев'ять разів, кажучи при цьому: «Трефи трефові, вся ваша трефна рать, дайте мені (ім'я) знати, що на мене чекає, що чекає, що мені на мою долю випадає?» Потім дістати навмання з колоди три карти. Кожна з витягнутих карток означала таке: туз – добробут; король – розташування важливих вам осіб; жінка – випробування; валет - приниження; десять – перемога, гроші; дев'ять – співчуття, вона, любов; вісім – сльози, незаслужена образа; сім - підступність, вдавання; шість – дрібна вигода.



За Юліанським календарем, 16 березня православна церква вшановує пам’ять мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска, які постраждали за християнську віру в місті Амасії Понтійській (сучасна Туреччина).



Головною подією Євтропієва дня було пробудження ведмедя. Вважалося, що саме в цей час господар лісу виходить із барлоги.



Цього дня остерігалися ходити до лісу. Адже «хазяїн» лісу, що отямився від зимової сплячки і залишив свій барліг, – дуже небезпечний звір.



В давнину дівчата проводили особливий ритуал, щоб зберегти красу та молодість. До сходу сонця вони намагалися вмиватися водою, в яку напередодні клали яйце чи срібний предмет. За повір’ям, це забезпечувало красою на цілий рік.

Також цього дня

У 1521 році португальський мореплавець Фернан Магеллан під час першої навколосвітньої подорожі досяг берегів Філіппін.



1787 – народився Георг Симон Ом, німецький фізик, який відкрив закон, названий його ім'ям. Також на його честь названо одиницю електричного опору.



1827 – починає виходити перший в Америці журнал темношкірих. З назвою вирішили не мудрувати і назвали видання «Журналом свободи».



1831 – побачив світ роман Гюго «Собор Паризької Богоматері».



1867 – француз Жозеф Моньє отримав патент на напружений бетон, який став основним будівельним матеріалом під час зведення висотних будівель.



1919 – у США вперше випробовується бездротовий телефон для переговорів із літаком.



1926 - неподалік містечка Оберн уродженець штату Массачусетс американський інженер-фізик і піонер ракетобудування Роберт Годдард першим у світі запустив ракету на рідкому паливі.



1940 – народився Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург та поет. Найзапам'ятливішим фільмом для глядачів і критиків стало «Останнє танго в Парижі» з Марлоном Брандо, яке вийшло 1972 року. А найтитулованішим фільмом – «Останній імператор», що побачив світ у 1987 році і отримав дев'ять «Оскарів».



1953 – народилася Ізабель Юппер, французька актриса («8 жінок», «Піаністка», «Вальсуючі»).



1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.



1964 – народився Гор Вербінскі, американський режисер («Пірати Карибського моря, 1-3», «Мише полювання», «Дзвінок», «Ранго») та сценарист.



1966 – народився Ейч Пі Бакстер, соліст та фронтмен німецького гурту «Scooter»



1995 – у штаті Міссісіпі було ратифіковано 13 поправок до Конституції США: офіційно заборонено рабство. Краще вже пізно, ніж ніколи...



2000 – українською міліцією затримується колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк, який упродовж двох років переховувався від правосуддя.



2004 – у Лондоні виявлено особисті папери сера Артура Конана Дойла.



2006 – створено Раду з прав людини – правозахисну установу в системі ООН, засновану в 2006 р. і яка змінила Комісію з прав людини. Членами Ради є держави-члени ООН, обрані Генеральною Асамблеєю.



2014 – Відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Денис, Еміль, Іван, Олександр, Омелян, Павло, Роман, Трохим, Юліан, Ян.

за Юліанським календарем: Василина, Зіновій, Ізабелла, Марфа, Михайло, Севастьян.