Ворог поцілив ракетою у лікарню у передмісті Харкова

Поліція документує наслідки обстрілу селища Золочів у Харківський області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 15 березня близько 16:30 надійшло повідомлення до поліції про обстріл селища Золочів у Богодухівському районі. У результаті обстрілу були зафіксовані попадання снарядів на територію районної лікарні. Будівлі отримали пошкодження, також пошкоджено гаражі та виникли пожежі на автомобілях швидкої допомоги та легкових автомобілях. Деякі приватні будинки також постраждали.
Наразі немає повідомлень про загиблих або травмованих громадян.
До місця події вирушили слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.
За фактом цього порушення законів та звичаїв війни правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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