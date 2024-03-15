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15.03.2024  18:36   

Ворог поцілив ракетою у лікарню у передмісті Харкова

Поліція документує наслідки обстрілу селища Золочів у Харківський області.

Фото: Золочівщина

Як повідомляє РЕДПОСТ, 15 березня близько 16:30 надійшло повідомлення до поліції про обстріл селища Золочів у Богодухівському районі. У результаті обстрілу були зафіксовані попадання снарядів на територію районної лікарні. Будівлі отримали пошкодження, також пошкоджено гаражі та виникли пожежі на автомобілях швидкої допомоги та легкових автомобілях. Деякі приватні будинки також постраждали.

Наразі немає повідомлень про загиблих або травмованих громадян.

До місця події вирушили слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

За фактом цього порушення законів та звичаїв війни правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 березня 2024 року росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківщини.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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