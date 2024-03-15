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15.03.2024  18:51   Рита Парфенова

У торговельному центрі Харкова затримали грабіжника

Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який пограбував чоловіка в торговельному центрі, і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Новини Харкова: у торговельному центрі пограбували чоловіка

Як повідомляє РЕДПОСТ, повідомлення про інцидент надійшло до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від мешканця Салтівського району міста Харкова. Заявник зазначив, що на території торгового центру невідома особа підійшла до нього та відібрала мобільний телефон. Зловмисника оперативно затримав наряд поліції особливого призначення, який патрулював цю територію, і виявилося, що це 37-річний місцевий мешканець.

Слідчі повідомили чоловіка про підозру у вчиненні злочину, який відповідає частині 4 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За цим статтям передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.

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Тэги:  пограбування, харків
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